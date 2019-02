Premier League – Cardiff City glane à domicile sa première victoire depuis la disparition de Sala

Cardiff City a remporté son premier match à domicile depuis la disparition d’Emiliano Sala. L’équipe du Pays de Galles l’a emporté samedi 2-0 face à Bournemouth.

Le milieu anglais Bobby Reid a inscrit le jour de son 27e anniversaire les deux buts de la rencontre. Reid a ouvert le score dès la 5e minute de jeu sur penalty avant de célébrer son but en tenant une vareuse bleue avec une image de Sala dessus.

La rencontre a été dédiée à l’achat record de Cardiff City qui ne jouera probablement jamais pour le club. Le buteur argentin avait décollé en début de semaine dernière de Nantes vers le Pays de Galles, mais l’appareil transportant le joueur avait ensuite disparu du radar au-dessus de la manche. À l’heure actuelle, il n’y a toujours aucune trace de l’avion et des deux occupants: Sala et le pilote David Ibbotson.

Une photo de l’Argentin a été affichée samedi sur l’écran d’affichage du stade de Cardiff City. « Emiliano n’est pas parmi nous ce soir, mais nous prions pour lui et David », était-il inscrit. Avant la rencontre, une minute de silence a été respectée. Les supporters ont formé le drapeau argentin avec des morceaux de papier, portant le nom de Sala.

Source: Belga