On pourra skier en provinces de Liège et du Luxembourg samedi

Suite au redoux des dernières heures, les pistes de Rièzes (Hainaut) et de Gedinne (Namur) ne pourront accueillir les skieurs, la couche de neige étant insuffisante pour assurer une bonne glisse. L’offre se concentre désormais sur les pistes de ski des provinces de Liège et du Luxembourg, où quelques fermetures ont également été enregistrées. Ce samedi, dans le Luxembourg, il faut se rendre sur les pistes d’Anlier, Champlon, Senonchamps, Martelange, Gouvy et Odeigne pour la pratique du ski de fond alors que, dans les Cantons de l’Est, toutes les locations sont accessibles, à l’exception de chez Mertens à Rocherath. Parmi cette offre importante, on soulignera l’ouverture de la moto-neige à Baugnez (Malmedy).

Les amateurs de ski alpin ont, eux, rendez vous, au Thier des Rexhons à Spa, où on peut aussi pratiquer le ski de fond, au Val de Wanne (Trois-Ponts), au Monty (Lierneux) mais aussi à Ovifat (Waimes) et à la Baraque Fraiture (Vielsam).

La police Famenne Ardenne annonce d’ailleurs quelques mesures de circulation à proximité de la Baraque de Fraiture. La N30 a été mise à sens unique en direction de Manhay, entre l’accès aux silos de sel du SPW (en face de l’entrée des pistes de ski) et le Poteau de Malempré, afin de permettre le stationnement en épi sur la bande de circulation de gauche de 10h00 à 20h00. Lorsque les skieurs quitteront le site, ils devront rejoindre Manhay, où ils pourront accéder à l’autoroute E25.

source: Belga