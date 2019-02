Numéros Inami – Il manque près de 190 médecins généralistes en Wallonie (AViQ)

Il manque 188 médecins généralistes en Wallonie, selon le dernier cadastre réalisé par l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ) évoqué dans L’Avenir samedi alors que la ministre fédérale de la Santé Maggie De Block (Open vld) remet les quotas Inami en question. La pénurie de médecins généralistes en Wallonie ne cesse d’augmenter, selon le dernier cadastre de l’AViQ. Sur les 253 communes wallonnes, seules 103 (4 sur 10) affichent une densité de médecins traitants suffisante. Il faudrait renforcer les 874 généralistes actifs dans les communes en pénurie de 190 médecins, estime le Dr Dominique Dubourg, de la Direction de la recherche, de la statistique et de la veille des politiques à l’AViQ.

Dans le détail, cela donne une septantaine de généralistes supplémentaires pour le Hainaut, une quarantaine pour les provinces de Liège et du Luxembourg, une bonne vingtaine pour le Brabant wallon et une quinzaine pour la province de Namur.

Ce cadastre recense pour chaque commune, via les cercles de médecins, le nombre de praticiens conventionnés actifs (nombre de demi-jours prestés par semaine).

