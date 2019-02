Mondiaux de cyclocross: Ben Tulett conserve son titre chez les juniors

Le Britannique Ben Tulett a ouvert le palmarès des championnats du monde de cyclocross. Il a remporté la course juniors des Mondiaux 2019, samedi à Bogense, au Danemark, s’imposant devant les Belges Witse Meeussen et Ryan Cortjens. Un autre Belge, Thibau Nys, a pris la 4e place, le Néerlandais Pim Ronhaar complétant le top 5. Ben Tulett conserve ainsi son titre mondial, lui qui s’était imposé il y a un an à Fauquemont aux Pays-Bas devant le Tchèque Tomas Kopecky et le Néerlandais Ryan Kamp.

Avec le sacre de Thomas Pidcock, les Britanniques ont enlevé les trois dernières éditions des Mondiaux juniors.

Witse Meeussen et Ryan Cortjens ont offert à la Belgique ses 16e et 17e médailles (6 en argent et 5 en bronze) chez les juniors.

C’est la première fois depuis la médaille d’argent d’Eli Iserbyt en 2015 qu’on peut voir le maillot bleu ciel de l’équipe belge sur le podium des Mondiaux juniors, tandis que le dernier titre belge dans cette catégorie avait été décroché par Thijs Aerts en 2014.

Les Mondiaux se poursuivent samedi avec la course espoirs (11h00) suivie des élites dames (15h). Eli Iserbyt est tenant du titre chez les espoirs, Sanne Cant l’est chez les dames.

Dimanche, place aux espoirs dames (11h00) puis dans l’après-midi (15h00) à la course élites messieurs. Le Néerlandais Mathieu van der Poel sera le grand favori mais les Belges Wout van Aert, triple tenant du titre, et Toon Aerts, le nouveau champion de Belgique, tenteront de déjouer les pronostics.

