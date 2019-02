Météo – Temps hivernal et froid ce samedi avant une remontée des températures dimanche

Le temps sera hivernal ce samedi avec de la neige ou de la neige fondante, et des maxima proches de 1 degré. Dimanche, l’Institut royal météorologique (IRM) annonce le retour de quelques éclaircies avec des maxima avoisinant les 6 degrés. S’il existe un risque de faibles précipitations lundi, il fera à nouveau plus sec mardi et les températures continueront leur remontée. Ce samedi, une zone pluvio-neigeuse s’attardera sur le pays avec de la neige fondante ou de la neige dans de nombreuses régions et des températures proches de 0 degré ou légèrement positives. A l’exception de la côte, une couche de plusieurs centimètres pourra temporairement se former. L’IRM émet dès lors une alerte jaune pour des conditions glissantes pour l’ensemble du territoire, sauf au littoral et en Flandre occidentale, jusque 22h00.

Sur l’ouest, les températures pourraient atteindre 2 ou 3 degrés avec de la neige fondante ou de la pluie et de la brume et du brouillard se former en haute Ardenne. La nébulosité sera abondante avec possibilité de quelques éclaircies dans la région côtière. Le vent sera modéré de nord, le long du littoral parfois assez fort.

La nuit prochaine sera partiellement à très nuageuse avec encore quelques averses hivernales résiduelles. Un temps plus sec reviendra en cours de nuit. Le brouillard pourrait être givrant, surtout en Ardenne. Les minima iront de -3 degrés dans les Hautes Fagnes, proches de 0 degrés dans le centre du pays à +3 degrés le long du littoral.

Dimanche, le temps devrait être un peu plus stable avec parfois de larges éclaircies. Toutefois, quelques faibles averses seront possibles, d’abord sur l’ouest, puis également sur le reste du pays en cours d’après-midi. En Haute Belgique, l’IRM prévoit d’abord des nuages bas et un risque de brouillard givrant. Ensuite, il y aura également un risque de quelques averses, qui seront de neige. Les maxima se situeront entre -1 degré en Haute Ardenne et +6 degrés à la côte.

