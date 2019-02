Magritte 2019 – Un Magritte d’honneur décerné au réalisateur Raoul Servais

Un Magritte d’honneur a été remis au réalisateur Raoul Servais pour l’ensemble de sa carrière, samedi soir, lors de la 9e cérémonie des Magritte du cinéma. Première Palme d’Or du cinéma belge (pour le court métrage Harpya), Lion d’Or à Venise et inventeur de la servaisgraphie, Raoul Servais, aujourd’hui âgé de 90 ans, a marqué de son empreinte le cinéma d’animation belge et mondial.

« C’est un pionnier que je suis fier de récompenser ce soir. Un maître dont l’art a dépassé les frontières. (…) Il n’a jamais cessé de créer, innover et transmettre », a déclaré le président de la fondation Magritte, Charly Herscovici, en lui remettant la distinction.

« Chers membres de l’Académie (…), en lisant votre aimable missive du 30 décembre 2018, je découvris aussitôt deux noms de personnes qui m’étaient familières et qui m’avaient impressionné durant mon périple d’artiste et d’artisan. Tout d’abord, celui que votre académie a emprunté comme dénomination, celui du regretté André Delvaux qui fut (…) un ami et un collègue académicien », a déclaré sur scène Raoul Servais. « L’autre nom qui fut primordial durant mon parcours fut celui que porte la distinction que vous me faites l’honneur de m’attribuer, celui de René Magritte. Je dois à cet étonnant petit bourgeois, à ce grand génie de l’image peinte et de l’imagination, une très grande reconnaissance. Car son oeuvre m’a permis de découvrir un monde insolite dont j’ignorais l’existence. »

Source: Belga