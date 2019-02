Magritte 2019 – « Ni juge ni soumise » sacré « Meilleur documentaire »

« Ni juge ni soumise » de Jean Libon et Yves Hinant a été désigné samedi soir « Meilleur documentaire » lors de la 9e cérémonie des Magritte du cinéma. Alors que les deux réalisateurs sont montés sur scène pour recevoir le prix, la juge d’instruction Anne Gruwez, figure centrale du documentaire, est restée assise dans la salle, interdite de s’exprimer sur le film par le président du tribunal de première instance de Bruxelles, Luc Hennart. Alors que « Ni juge ni soumise » est également nommé aux César, Anne Gruwez s’est vu interdire, par Luc Hennart, de s’exprimer publiquement à ce sujet depuis avril 2018 et aussi de participer aux deux cérémonies. La juge d’instruction a entretemps pris un avocat pour défendre ses intérêts.

« Merci à la justice qui nous a ouvert toutes les portes et qui nous a aussi foutu la paix (..). Merci à tous, sauf une personne », a taclé sur scène Jean Libon.

Source: Belga