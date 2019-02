Les Belges à l’étranger – Première victoire à domicile pour Monaco, sans Chadli, face à Toulouse et Leya Iseka

L’AS Monaco a obtenu sa première victoire de la saison à domicile en championnat face à Toulouse (2-1) samedi lors de la vingt-troisième journée de Ligue 1. Les Monégasques grimpent ainsi à la dix-huitième place du classement, soit celle du barragiste. Avec seulement trois victoires à l’extérieur depuis le début de la saison, l’AS Monaco attendait impatiemment un succès à domicile. Golovin (15e) et Fabregas (62e) ont apporté les trois premiers de la saison sur le rocher aux Monégasques. La réduction du score temporaire de Jullien (20) n’étant qu’anecdotique. Nacer Chadli, blessé à la cuisse, ne faisait pas partie de l’effectif monégasque tandis qu’Aaron Leya Iseka était titulaire dans les rangs toulousains.

L’AS Monaco gagne une place au classement et devient dix-huitième avec 18 unités, soit une de moins que Caen, première équipe non relégable. Toulouse est quatorzième avec 26 points.

Source: Belga