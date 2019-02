Le site de fact-checking Snopes arrête son partenariat avec Facebook

Snopes, site de référence dans le fact-checking, a annoncé vendredi avoir arrêté son partenariat avec Facebook, une « évolution difficile mais nécessaire » pour ce pionnier de la vérification des informations en ligne. Le site spécialisé, créé dès 1994 sous un autre nom, met en avant dans un communiqué « les coûts engendrés par la fourniture de services de fact-checking à des tierces parties ».

« Lorsque nous nous sommes portés volontaires pour participer aux efforts initiaux de Facebook en matière de fact-checking, en décembre 2016, nous l’avons fait sans avantages financiers », explique Snopes.

« Facebook a ensuite proposé de rémunérer les organisations effectuant le travail de fact-checking, et nous avons accepté cette offre », poursuit le site. « Nous estimons que les fact-checkers devraient être payés à la hauteur des services qu’ils apportent aux plateformes ».

Le vice-président de Snopes, Vinny Green, a par ailleurs évoqué auprès du site Poynter une charge de travail trop importante pour son équipe de 16 salariés, chargés de vérifier manuellement les informations.

« Il est impossible, avec un système manuel et fermé, de continuer à fournir un service de la meilleure qualité », a avancé M. Green, avançant sur son compte Twitter « une évolution difficile mais nécessaire pour Snopes en 2019 ».

« Nous apprécions le travail réalisé par Snopes, et respectons sa décision en tant que société indépendante », a réagi Facebook dans un communiqué.

Critiqué pour avoir permis une campagne de désinformation de la Russie durant les élections américaines de 2016, Facebook a accru depuis ses efforts pour stopper les faux comptes et la diffusion de rumeurs.

Le premier réseau social au monde a établi des partenariats avec 25 médias –dont l’AFP– dans 14 pays afin de freiner le flot de fausses informations.

source: Belga