Le Borussia Dortmund de Witsel prend un point à Francfort et profite du revers du Bayern

En déplacement sur la pelouse du cinquième, l’Eintracht Francfort, le Borussia Dortmund a ramené un point crucial dans sa lutte pour le titre samedi (1-1) lors de la vingtième journée de Bundesliga. En même temps, le Bayern Munich s’est, en effet, incliné sur le terrain du Bayer Leverkusen (3-1) et se retrouve désormais à sept unités de la première place occupée par les coéquipiers d’Axel Witsel. Axel Witsel, une nouvelle fois titulaire, et ses partenaires du Borussia Dortmund ont ouvert le score en première période grâce à Reus (22e). L’Eintracht Francfort a toutefois réagi via Jovic (36e) avant le repos pour obtenir le point du match nul. Le Bayern Munich, de son côté, effectuait également un déplacement difficile au Bayer Leverkusen. Les Bavarois ont réussi à ouvrir le score juste avant la mi-temps par l’intermédiaire de Goretzka (41e) mais l’ancien joueur du Racing Genk Leon Bailey (53e), Volland (63e) puis Alario (87e) ont renversé la vapeur en faveur de l’équipe locale en deuxième période. Le Borussia Dortmund, leader autoritaire de la Bundesliga (49 points), compte désormais sept unités d’avance sur le Bayern Munich qui pourrait voir revenir le Borussia Mönchengladbach de Thorgan Hazard à égalité en cas de victoire samedi en début de soirée sur la pelouse de Schalke 04 (18h30).

Pendant ce temps-là, le VfL Wolfsbourg a retrouvé le goût de la victoire en déplacement au Hertha Berlin (0-1) après deux défaites consécutives depuis la reprise. Les « Loups » de Koen Casteels, titulaire dans les cages, ont dû leur salut à Weghorst (65e) en deuxième période. Grâce à ce succès, ils se positionnent en sixième place avec 31 points.

Enfin, le Fortuna Dusseldorf, avec Dodi Lukebakio à partir de la 68e mais sans Benito Raman, malade, a partagé l’enjeu à Hoffenheim (1-1). Kramaric a ouvert la marque sur penalty en faveur des locaux à la 16e avant qu’Hennings (46e) n’égalise pour les visiteurs en tout début de seconde période. Le Fortuna Dusseldorf est treizième avec 22 unités.

Source: Belga