« La Stib pourrait exploiter le réseau SNCB à Bruxelles » (Brieuc de Meeûs)

« La Stib pourrait exploiter le réseau SNCB à Bruxelles », affirme le CEO de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) Brieuc de Meeûs, dans un entretien accordé à L’Echo et De Tijd samedi. « En 2023, il y a libéralisation du rail et donc il y a des sillons qui vont être disponibles sur le réseau Infrabel à Bruxelles. La question est de savoir si la Stib pourrait exploiter du transport public sur ce réseau », explique le CEO, jugeant cette interrogation « pas du tout saugrenue ». « Nous sommes un opérateur de transport public quel que soit le moyen finalement. On ne l’a pas techniquement étudié mais au niveau du concept, je trouve que l’idée est très élégante », ajoute-t-il précisant qu’il ne sait pas si l’hypothèse est faisable.

Dans le débat relatif à la gratuité des transports publics bruxellois, Mr Brieuc de Meeûs affirme ne pas être « un adepte de la gratuité totale car je pense que tout à une valeur et que celle-ci doit être reconnue ». Il y a toutefois « des solutions pour adapter les tarifs aux profils socio-économiques de la population bruxelloise ».

Source: Belga