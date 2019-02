Jupiler Pro League – L’international japonais Junya Ito signe à Genk

L’international japonais Junya Ito est loué à Genk par le club japonais de Kashiwa Reysol, a annoncé samedi matin le club leader du championnat de Belgique de football. L’ailier de 25 ans a signé pour un an et demi, avec option d’achat, dans le Limbourg. Genk sera la première expérience en dehors du Japon pour Junya Ito, qui compte 162 matches de D1 japonaise (26 buts et 35 assists).

Ito a porté dix fois le maillot de l’équipe nationale du Japon (2 buts), lui dont la première sélection date de décembre 2017. Absent de la Coupe du monde en Russie, où le Japon a été éliminé par la Belgique en 8e de finale, il était par contre présent à la Coupe d’Asie. Il a disputé vendredi la finale du tournoi, que les Samurai Blue ont perdue 3-1 face au Qatar. Ito arrivera à la Luminus Arena dans les prochains jours.

Leader du championnat avec 51 points en 23 matches, Genk se rend à Waasland-Beveren samedi soir dans le cadre de la 24e journée de Jupiler Pro League.

Source: Belga