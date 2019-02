Herald Sun Tour – 4e étape: victoire de Nick Schultz, Dylan van Baarle nouveau leader

L’Australien Nick Schultz (Mitchelton-Scott) a remporté la 4e étape du Herald Sun Tour (2.1), qui reliait Cape Schanck à Arthurs Seat sur une distnace de 128,8 km samedi en Australie. Il s’est imposé devant son compagnon d’échappée, le Néerlandais Dylan van Baarle (Sky), qui prend la tête du classement général. L’Australien Chris Harper (BridgeLane) prend la 3e place de l’étape, à 1:45 du vainqueur. Leader au départ de l’étape, le Canadien Michael Woods (EF Education First) s’est classé 6e à 2:14 de Schultz et van Baarle.

Cette avant-dernière étape a modifié le classement général. Dylan van Baarle est désormais leader avec 24 secondes d’avance sur Schultz et 1:52 sur Woods. L’Australie Richie Porte (Trek-Segafredo), 8e samedi, est 4e à 2:09.

La dernière étape sera disputée dimanche en circuit à Melbourne, où un parcours de 89,1 km attend le peloton, dans lequel on ne trouve aucun coureur belge.

L’année dernière, l’épreuve avait été remportée par le Colombien Esteban Chaves.

