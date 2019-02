Gilets jaunes – Deux policiers blessés et des dégradations à Nantes

Deux policiers ont été blessés samedi à Nantes par des jets de projectiles lors de la manifestation des « gilets jaunes », qui a été émaillée d’incidents et de dégradations, a-t-on appris de sources concordantes. Un policier de la brigade anti-criminalité (BAC) a été évacué par les pompiers, a constaté un photographe de l’AFP.

Selon la préfecture de Loire-Atlantique, les deux policiers ont été blessés par des « jets de projectiles », dont un pavé. Un manifestant a été interpellé.

Un photographe indépendant a lui aussi été blessé à la lèvre.

Environ 1.500 personnes ont défilé dans le centre de Nantes dans une atmosphère tendue. Aux jets de projectiles, les forces de l’ordre ont répliqué par des grenades de gaz lacrymogène.

Selon la préfecture, qui n’a pas fourni de chiffre de participation, la mobilisation était en « baisse significative » samedi par rapport à la semaine dernière, mais « des individus extrêmement violents » ont commis de nombreuses dégradations.

La grille d’un hôtel particulier abritant la BNP a été forcée et des poubelles incendiées dans la cour, a constaté un photographe de l’AFP, les autorités faisant état de leur côté de « nombreux commerces et établissements bancaires dégradés », ainsi qu’un établissement MacDonald’s.

