Euromillions Basket League – Ostende battu à Alost, Mons surpris par Anvers, Charleroi se relance

Ostende a concédé sa quatrième défaite de la saison, la deuxième consécutive, en s’inclinant 72-65 à Alost, samedi, lors de la 15e journée de l’Euromillions Basket League. Les deux équipes étaient à égalité à la pause (35-35). Alost a fait la différence en seconde période.

Ostende reste en tête avec 11 victoires et 4 défaites, mais voit le Brussels (10 victoires, 3 défaites), victorieux vendredi au Limbourg United, se rapprocher.

Le troisième, Mons, a également été battu. Les Renards se sont inclinés 69-74 face à Anvers. Mike Smith pour Mons et Paris Lee pour Anvers ont terminé la rencontre avec 17 points chacun. Les deux équipes se suivent au classement: Mons compte 8 victoires pour 7 défaites (23 points), Anvers 9 victoires et 4 défaites (22 points).

Après trois défaites consécutives, Charleroi a renoué avec la victoire. Le Spirou s’est imposé 77-87 à Malines grâce notamment aux 30 points de Quincy Jones.

Charleroi est 5e (8 victoires, 6 défaites). Malines est 8e (5 victoires, 10 défaites)

