Coupe Davis: l’Australie, l’Italie, le Japon et le Kazakhstan qualifiés pour la phase finale

L’Australie, l’Italie, le Japon et le Kazakhstan sont les quatre premiers pays qualifiés pour la phase finale de la Coupe Davis, qui aura lieu en novembre à Madrid. Pour la première fois de l’histoire, le vainqueur de la Coupe Davis sera désigné au terme d’une semaine de compétition, prévue du 18 au 24 novembre à Madrid, où seront rassemblées 18 nations. Six d’entre elles sont déjà connues: la Croatie, la France, l’Espagne et les Etats-Unis, demi-finalistes en 2018, ainsi que l’Argentine et la Grande-Bretagne, bénéficiaires d’une invitation. Les autres, dont la Belgique, doivent passer par un tour de qualifications, qui se déroule ce weekend.

L’Australie, l’Italie, le Japon et le Kazakhstan sont assurés de rejoindre la capitale espagnole. L’Australie a battu la Bosnie-Herzégovine 4-0, tandis que l’Italie mène 3-1 en Inde. Le Kazakhstan mène lui 3-1 face au Portugal et le Japon s’est imposé 2-3 en Chine.

La Belgique affronte pour sa part le Brésil à Uberlandia, sur terre battue indoor. Le score est de 2-2 après la première journée. La seconde journée débutera samedi (17h00) par le double, suivi des deux derniers simples.

Source: Belga