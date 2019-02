Coupe Davis – « C’est super de donner le point de la qualification », se réjouit Coppejans

Kimmer Coppejans a offert à la Belgique le troisième point, synonyme de qualification à la phase finale de la Coupe Davis, en battant Thiago Monteiro 6-3, 6-4, samedi, sur la terre battue d’Uberlândia. « C’est super de donner le point de la qualification », s’est réjoui Coppejans après la rencontre. « Je suis très content de la victoire en tant qu’équipe. Joran (Vliegen) et Sander (Gille) ont fait un double incroyable. Je suis content d’avoir pris le troisième point, c’est super de donner le point de la qualification. »

Classé à la 195e place de l’ATP, Coppejans a connu un week-end parfait. Vendredi, il a pris la mesure de Rogerio Dutra Silva (ATP 139) 6-4, 6-4. Samedi, il s’est joué 6-3, 6-4 de Thiago Monteiro (ATP 107). « J’ai montré un très haut niveau », jubilait l’Ostendais. « J’ai battu deux mecs classés plus haut que moi. La manière avec laquelle je les ai battus donne de la confiance. Le niveau de jeu était là dans des conditions très difficiles. Avec tous les Brésiliens en train de crier, parfois te huer, ce n’était pas facile. C’est un boost pour la suite de ma saison. J’espère que je pourrai continuer à jouer comme ça, comme ces six derniers mois, et que les résultats vont continuer à venir. Je suis confiant. »

Source: Belga