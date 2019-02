Christian Luyindama jauni et tenu en échec avec Galatasaray pour sa première

Le défenseur central congolais Christian Luyindama, prêté par le Standard de Liège au Galatasaray en toute fin de mercato hivernal, a effectué ses premiers pas sous la vareuse du club stambouliote samedi. Les troupes de Fatih Terim n’ont pas réalisé une bonne opération en ramenant seulement un point de leur déplacement à Alanyaspor (1-1) lors de la vingtième journée de Super Lig. Deuxième, à six unités d’Istanbul Basaksehir avant la rencontre, Galatasaray avait l’occasion de se rapprocher de la tête du classement en cas de victoire à Analyaspor, dixième, et propriétaire de l’ancien défenseur d’Anderlecht Fabrice N’Sakala. Les coéquipiers de Christian Luyindama, titularisé seulement deux jours après son arrivée et averti dès la 6e minute de jeu, ont toutefois été surpris en fin de première période par un but de Djalma (45+4). L’international algérien Sofiane Feghouli (52) a cependant évité la défaite aux visiteurs en égalisant sept minutes après la reprise.

Le Galatasaray (36 points) revient ainsi à cinq unités d’Istanbul Basaksehir mais le leader de la compétition turque, qui compte dans ses rangs notamment la star brésilienne Robinho et l’ancien mouscronnois Demba Ba, pourrait prendre huit points d’avance en cas de victoire dimanche (14h00) en déplacement chez la lanterne rouge Akhisarspor. Une vieille connaissance de Christian Luyindama puisque qu’il avait affronté à deux reprises cette formation avec le Standard de Liège en phase de poules d’Europa League cette saison.

Source: Belga