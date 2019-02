BENE-League – Visé conforte sa deuxième place en se débarrassant difficilement de la lanterne rouge

Visé a conforté sa deuxième place sur la pelouse de la lanterne rouge Quintus lors de la seizième journée de handball en BeNeleague. Les Liégeois l’ont emporté sur le score de 21-23. Bocholt reste leader du classement de la BeNeleague. Jamais Initia Hasselt n’aura réussi à inquiéter le leader à domicile (28-42) samedi soir.

Les « Lions » de Sittard conservent eux leur troisième place après une victoire convaincante à Neerpelt (15-25). La bataille pour la quatrième place est, elle, passionnante. Bevo et Aalsmeer, qui l’ont emporté respectivement face à Sasja (37-22) et Hurry Up (33-30) partagent cette position. Volendam pourrait se rapprocher dimanche après-midi à un point en cas de victoire face à Tongres. NeLo semble abdiquer dans la lutte pour un ticket pour le Final Four. Avec encore seulement six rencontres à disputer, le retard de quatre points sur Bevo et Aalsmeer semble difficile à remonter.

Source: Belga