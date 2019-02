Inauguration à Londres de la première chambre d’hôtel vegan au monde

Un luxueux hôtel londonien a dévoilé une suite entièrement réaménagée avec des matériaux vegan, une première mondiale.

La tendance vegan poursuit son petit bonhomme de chemin. Après l’organisation de la première Fashion Week vegan début février à Los Angeles, c’est désormais le secteur de l’hôtellerie qui se lance dans un mode de consommation plus respectueux des animaux. Et la primauté dans le domaine revient au Hilton London Bankside, non loin de la Tate Modern, à Londres. L’hôtel de luxe vient tout juste d’inaugurer la première suite vegan au monde.

L’établissement a en effet transformé une de ses chambres afin de bannir toutes matières d’origine animale du sol au plafond. Le Piñatex, cuire naturel obtenu à partir de fibres de cellulose provenant des feuilles d’ananas, est devenu l’un des matériaux les plus utilisés dans la suite. Utilisé non seulement pour la tête de lit, on le retrouve également dans la fabrication de la chaise de bureau, des poufs, des coussins et de la carte d’accès à la chambre.

Des alternatives végétales

Revisitée à l’aide du studio Bompas & Parr de Londres et de la Vegan Society, la chambre présente d’autres particularités. Pour le sol, les experts ont privilégié du bambou renouvelable et durable et du coton biologique pour les tapis. Côté literie, les clients ont le choix entre des oreillers rembourrés avec du sarrasin bio ou à base de kapok naturel, une fibre issue des fruits de divers arbres tropicaux, et confectionnés à partir d’écorce de millet. Un oreiller à mémoire de forme à base de fibres de bambou est également proposé. Le détail vegan est poussé jusqu’à l’accessoirisation des blocs-notes, des stylos, du papier et de l’encre présents sur le bureau.

Côté salle de bain, rien n’a non plus été laissé au hasard puisqu’aucun article de toilette n’a été testé sur les animaux, tout comme c’est le cas pour les produits d’entretien. Le mini-bar est également composé de collations vegan allant de pair avec le menu végétalien proposé aux visiteurs. «Le véganisme n’est pas seulement une tendance gastronomique, c’est devenu un choix de style de vie pour beaucoup de personnes. Du coup, nous voulons être le premier hôtel à pouvoir offrir à ceux qui suivent ce style de vie privilégiant le végétal, la possibilité de d’être pleinement dans cet esprit dès leur entrée dans l’hôtel», s’est confié James Clarke, le manager général du Hilton London Bankside dont les propos ont été reportés à MSN.

La suite réaménagée sera proposée de manière permanente au Hilton London Bankside à un prix de 710£ la nuit (soit environ 816 euros).

Laura Sengler