Découvertes musicales de MiNT : The Sore Losers et Innov8te

The Sore Losers – Eyes On The Prize

Here’s our new single Eyes On The Prize. Check out the video by Visuals Internationals.26/01 The Sore Losers | KAF 🇳🇱31/01 The Sore Losers + The Glücks at Rotown Rotterdam 🇳🇱01/02 The Sore Losers in Merleyn 🇳🇱02/02 The Sore Losers, Ten Times A Million, The Glücks | Gigant 🇳🇱08/02 The Sore Losers / The Glücks // Cactus Brugge 🇧🇪09/02 The Sore Losers + The Black Gasolines [Hypnoiz & CC Het Perron] 🇧🇪10/02 The Sore Losers • Botanique 🇧🇪08/03 The Sore Losers + The Lazys in De Casino 🇧🇪16/03 Ik Zie U Graag 2019 🇳🇱03/05 The Sore Losers (BE) • Langenberg 🇩🇪

Posted by The Sore Losers on Friday, January 25, 2019