Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Bernie (réf. 15557)

Je m’appelle Bernie. J’ai été abandonné dans un champ avec mes jeunes frères et sœurs. Au début, j’étais vraiment perdu au refuge, je ne comprenais pas ce qui m’arrivait… Mais maintenant, je m’amuse ! Je joue, je cours saluer mes soigneurs, je mange à ma faim et je tombe endormi, épuisé. Mais je rêve de trouver ma famille à moi, pour toujours !

Sexe Mâle Age 5 mois Race Croisé Taille 34 cm Pelage Poils courts Poids 5 kg

Lluvia (réf. 15505)

Je suis Lluvia et complètement abandonnée à mon sort, j’ai accouché dans un tuyau d’écoulement des eaux. Avec les fortes pluies, mes bébés étaient en grand danger, je ne pouvais rien faire et si on ne nous avait pas tous sauvés à temps, mes chiots seraient morts noyés… Ils m’ont quittée, ils vont tous avoir une belle vie, c’est magnifique Moi, j’attends de connaitre le même bonheur que mes bébés …

Sexe Femelle Age 4 ans Podenco croisé Podenco Taille 40 cm Pelage Poils courts Poids 8 kg

Alice (réf. 14629)

Moi, c’est Alice ! Je suis une Podenco extrêmement gentille et fidèle, un peu timide au premier abord, mais dès que j’ai compris que je n’ai rien à craindre, je viens délicatement poser mon museau sur vos genoux… Je suis une chienne sensible et paisible et je rêve de pouvoir passer des jours heureux dans ma maison, bien en sécurité avec un maître ou une maîtresse qui m’aimeront …

Sexe Femelle Age 7 ans Race Podenco Taille 40 cm Pelage Poils courts Poids 11 kg

Vous êtes intéressé par Bernie, Lluvia, Alice ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450 (pendant la journée) ou à 477/229.833 (à partir de 18h).

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr