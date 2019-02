Wout van Aert et Toon Aerts, les Belges à l’assaut de Mathieu van der Poel

Dimanche à Bogense, tous se ligueront contre Mathieu van der Poel grandissime favori du championnat du monde de cyclocross au Danemark. Pour contrer le Néerlandais, Wout van Aert, tenant du titre, et Toon Aerts misent sur leur forme du moment et l’absence de pression sur leurs épaules. Surtout dans le chef de Toon Aerts qui a déjà revêtu cette saison le maillot de champion de Belgique et celui du classement final de la Coupe du monde. « Je ne dois pas devenir champion du monde, mais je peux le devenir », a nuancé Toon Aerts. « Si je preste un peu au-dessus de mon niveau, c’est possible de me joindre à la lutte ». Pour son deuxième Mondial chez les élites seulement, Toon Aerts, 25 ans, est chef de file de l’équipe belge aux côtés de Wout van Aert. « Ce n’est pas une simple course, c’est un championnat du monde et il s’y passe toujours quelque chose », argumente encore Toon Aerts. « Mathieu est LE favori, mais il ne faut pas le laisser gagner pour autant. Surtout que j’ai de bonnes sensations après ma course à Hoogerheide. Rester sur un bon sentiment, cela aide toujours pour aborder le Mondial. Ma saison est déjà réussie, mais cela ne veut pas dire que je ne reste pas ambitieux ».

La situation est un peu différente pour Wout van Aert, 24 ans, triple champion du monde déjà et qui défend son maillot arc-en-ciel. Habitué du podium, Wout van Aert n’a gagné que quatre fois cette saison. C’était un peu le même cas de figure l’an dernier, lorsqu’il a triomphé au championnat du monde après une saison derrière le Néerlandais. « Mathieu est le super favori et j’aurai besoin d’un miracle dimanche, mais je crois au miracle », a lâché Wout van Aert au point presse de l’équipe belge vendredi. « Je n’ai pas souvent battu Mathieu et Toon s’est montré meilleur que moi au National. Maintenant, j’ai effectué un stage très intensif en Espagne il y a dix jours et j’espère que cela va porter ses fruits. Je vais donner le maximum dimanche. Ce n’est pas la première fois que Mathieu est super favori et que je gagne. Dimanche, je suis un outsider. La concentration est bonne et c’est la course la plus importante de l’année. La pression est sur les épaules de Mathieu, moi je vais tout lâcher encore une fois. »

Pour ce qui est de la tactique, les deux leaders belges ne l’ont pas encore définie avec leur sélectionneur, Sven Vanthourenhout. Ce sera pour vendredi soir.

Source: Belga