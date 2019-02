Washington annonce son prochain retrait du traité de désarmement nucléaire INF avec Moscou

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi leur prochain retrait d’un traité crucial sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF) avec la Russie, qu’ils ont accusée de violer cet accord conclu lors de la guerre froide. « Demain les Etats-Unis vont suspendre leurs obligations dans le cadre du traité INF et lancer le processus de retrait », qui « sera achevé dans six mois à moins que la Russie respecte ses obligations en détruisant tous ses missiles, lanceurs et équipements qui violent le texte », a déclaré le président Donald Trump dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a assuré que Washington était néanmoins « prêt » à continuer de discuter avec la Russie « au sujet du désarmement ».

source: Belga