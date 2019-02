USA: le sénateur du New Jersey Cory Booker candidat à la présidentielle de 2020

Le sénateur du New Jersey Cory Booker a annoncé vendredi être candidat à l’élection présidentielle de 2020, rejoignant dans la course d’autres grandes personnalités du camp démocrate désireuses de pousser Donald Trump vers la sortie.

Cory Booker, star montante du camp démocrate, a été maire de Newark avant de devenir le premier sénateur afro-américain élu dans le New Jersey. L’homme politique de 49 ans a annoncé sa candidature dans un message vidéo destiné à ses supporters, dans laquelle il insiste sur les inégalités économiques et l’injustice raciale.

« Je crois en la construction d’un pays où personne n’est laissé de côté, où les parents peuvent mettre un repas sur la table, où il y a des emplois avantageux dans chaque quartier, où le système judiciaire veille à notre protection au lieu d’envoyer toujours plus de jeunes derrière les barreaux ou dans un cercueil », déclare-t-il.

Cory Booker fera face à d’autres candidats de poids, tels que la pourfendeuse de Wall Street Elizabeth Warren, l’ex-procureure de Californie Kamala Harris, la jeune élue du Congrès et ex-militaire Tulsi Gabbard ou encore l’ancien ministre de Barack Obama Julian Castro.

source: Belga