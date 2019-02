Tour de San Juan: Coup double dans la 5e étape pour Winner Anacona

Winner Anacona a fait coup double vendredi au Tour de San Juan (2.1). Le Colombien de la formation Movistar a remporté la cinquième étape, entre San Martin et l’Alto Colorado (169,5 km), en Argentine. Anacona a devancé dans un sprint à trois ses compatriotes de l’équipe Medellin César Paredes et Cristhian Montoya et a dépossédé le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) du maillot de leader. Tiesj Benoot a franchi la ligne en 9e position, à 55 secondes du vainqueur. Anacona a attaqué au début de l’ascension finale de 15 km en compagnie de Paredes. Le duo a rejoint, à 4 km de l’arrivée, Montoya, dernier rescapé de l’échappée matinale de 15 unités. Les trois hommes se sont joués la victoire au sprint, où Anacona s’est montré le plus rapide. Le Colombien, 30 ans, décroche la deuxième victoire de sa carrière après une étape du Tour d’Espagne en 2014.

Alaphilippe, 14e, est arrivé en même temps que Nairo Quintana (Movistar), 13e, 57 secondes après Anacona. Ce dernier détrône le Français de la première place du général pour 41 secondes. L’Espagnol Oscar Sevilla (Medellin) est troisième à 57 secondes. Premier Belge au général, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) est neuvième à 1:36, juste devant Benoot, 10e à 1:38.

Samedi, la 6e étape se disputera autour de l’Autodromo El Villicúm (153,5 km). Le Tour de San Juan s’achèvera dimanche par une étape de 141,3 km autour de San Juan.

