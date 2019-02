« Tielemans est un joueur intelligent et ingénieux »

Claude Puel qui a déjà entraîné les Diables Rouges Kevin Mirallas et Eden Hazard autrefois à Lille, s’est déclaré enchanté de voir Youri Tielemans (AS Monaco) arriver en prêt à Leicester City, où le coach français en attend beaucoup. « C’est un joueur intelligent et ingénieux (clever) », a-t-il en effet commenté au sujet de l’ancien capitaine d’Anderlecht, vendredi en conférence de presse. « Il est particulièrement intéressant d’avoir un joueur comme lui dans notre noyau. Il lui faudra bien sûr un temps d’adaptation, mais j’ai la certitude qu’il va beaucoup nous apporter d’ici la fin de la saison. Je suis en tout cas très confiant à ce sujet ».

« Il a effectué une bonne première séance d’entraînement, en travaillant dur et sur un rythme élevé ». « On verra demain (samedi, ndlr) s’il peut participer au match de dimanche au King Power Stadium (contre Manchester United, sixième après 24 journées, ndlr). C’était important pour nous d’avoir une autre option. Youri nous donne en effet cette possibilité de jouer à deux ou à trois au milieu, et c’est forcément bon pour l’équipe (ndlr: à noter toutefois que le Portugais Adrien Silva a été prêté à… Monaco).

« Il est le genre de joueur capable de veiller à l’équilibre de l’équipe lorsqu’elle est en situation d’attaque. Même s’il va devoir apprendre à connaître ses nouveaux équipiers ». « On a réussi un bon match mercredi à Liverpool (1-1) avec de la qualité et de l’esprit de corps. Il nous en faudra autant dimanche (15h05) face à Manchester United », a conclu Claude Puel, qui suivait déjà de près l’évoluation de Tielemans lorsqu’il évoluait sous les couleurs d’Anderlecht.

Leicester City est onzième du classement de la Premier League.

