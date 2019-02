Shiffrin remporte le géant de Maribor ex-aequo avec Vlhova

L’Américaine Mikaela Shiffrin a remporté sa 12e course de la saison sur le géant de Coupe du monde de Maribor (Slovénie) vendredi, une victoire partagée avec la Slovaque Petra Vlhova, à quatre jours du début des Mondiaux de Are (Suède). Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova ont devancé de 93/100 la Norvégienne Ragnhild Mowinckel. La Suissesse Wendy Holdener et la Suédoise Sara Hector complètent le top 5.

Shiffrin s’envole au classement du globe de la spécialité, profitant des sorties de piste de l’Italienne Federica Brignone et de l’Allemande Viktoria Rebensburg, ainsi que de la 9e place de la Française Tessa Worley, auteure d’une grosse faute en 2e manche.

Source: Belga