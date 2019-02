RDC: les ministres sortants s’octroient des avantages à vie

Le premier ministre congolais sortant Bruno Tshibala et ses ministres se sont octroyé des avantages à vie, indiquent deux décrets qui allument les feux de la controverse en République démocratique du Congo où la vaste majorité de la population survit avec moins de deux dollars par jour. Les deux décrets octroient aux anciens membres du gouvernement des indemnités à vie. Ils ont été publiés dans le journal officiel de la RDC le 15 décembre 2018, deux semaines avant les élections générales du 30 janvier qui ont conduit à la première passation de pouvoir pacifique.

Jusque-là en RDC, les anciens ministres disposaient d’une indemnité de sortie égale à six mois de traitement. « Ces décrets sont scandaleux et immoraux. Ils doivent donc être annulés par les nouvelles autorités parce que ces ministres se sont octroyé des avantages indus », a déclaré à l’AFP Georges Kapiamba, président de l’ONG Acaj (Association pour l’accès à la justice).

Sur les réseaux sociaux, la colère monte. « Il s’agit d’un enrichissement sans cause, une tentative de vol qu’il faut punir » a écrit Emmanuel Tshamala sur watshapp, alors que Patrick Kakolongo a écrit: « Il faut rapidement mettre ces oisifs hors d’état de nuire ».

« Il est reconnu aux anciens Premiers ministres, à charge du Trésor public les avantages ci-après: une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments du Premier ministre en fonction, une indemnité mensuelle de logement estimée à cinq mille dollars », détaillent les décrets consultés par l’AFP. Les anciens Premiers ministre ont aussi droit à un véhicule neuf tous les cinq ans, « un titre de voyage par an, en business class sur le réseau international », et des gardes du corps « pour la durée de leur vie », selon le décret.

Aux anciens membres du gouvernement, les avantages ci-après « à charge du Trésor public » sont reconnus: une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments de ceux en fonction, une indemnité mensuelle de logement estimée à mille dollars américains et un titre de voyage par an, en business class, sur le réseau international », lit-on dans ces documents.

Ces avantages concernent les 47 ministres, 11 vice-ministres et 2 secrétaires généraux ainsi que « des personnalités exerçant les fonctions équivalentes au rang des membres du gouvernement au cabinet du président de la République et au cabinet du Premier ministre », a décidé le Premier ministre Bruno Tshibala. Comme obligations faites aux anciens membres du gouvernement et assimilés, « il est interdit de divulguer ou de révéler des secrets d’État ».

Géant d’Afrique centrale, la RDC est riche en minerais mais le revenu moyen par habitant plafonne à 457 dollars par an, soit 1,25 dollar par jour (chiffre de la Banque mondiale pour 2017). La RDC a connu sa première passation de pouvoir avec la proclamation de l’élection de Félix Tshisekedi à la présidentielle

source: Belga