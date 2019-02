RCA: suspension des pourparlers de paix en raison de désaccords

Les pourparlers de paix à Khartoum entre les groupes armés contrôlant la plus grande partie de la Centrafrique et le gouvernement de Bangui ont été suspendus jeudi à cause de désaccords, notamment sur la question de l’amnistie, a annoncé vendredi une source gouvernementale à l’AFP. « Il y a eu une suspension des négociations car les parties voulaient se concerter et s’accorder entre elles sur les questions relatives à l’amnistie, qui ne devait pas faire partie du cadre des discussions, et sur la question de partage du pouvoir », selon cette source.

Sous la pression de ses partenaires occidentaux, Bangui a toujours refusé une amnistie des chefs de guerre dont plusieurs sont sous sanctions onusiennes ou cités pour violations des droits de l’homme dans des rapports d’ONG.

Débutées le 24 janvier à Khartoum, au Soudan, ces négociations sous égide de l’Union africaine (UA) doivent aboutir à un accord et à la mise en place d’un comité de suivi, pour tenter de ramener la paix en Centrafrique, un pays de 4,5 millions d’habitants ravagé par la guerre depuis 2012.

Ce face-à-face, inédit pour la Centrafrique, a réuni une importante délégation banguissoise, emmenée par le directeur de cabinet du président Faustin-Archange Touadéra, Firmin Ngrebada, pour dialoguer avec les principaux chefs de groupes armés opérant en RCA.

