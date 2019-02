Proximus League – Roulers s’impose et laisse la dernière place à OHL

Le match d’ouverture de la 24e – 10e de la seconde phase- de la Proximus League mettait aux prises les deux derniers du classement général. Grâce à un but d’Arsenio Valpoort, Roulers s’est imposé de justesse sur le terrain d’OH Louvain (90e, 0-1). Ce succès permet aux Roulariens de remonter en 6e position (25 points) au classement général et de coller les Louvanistes à la dernière place (22). Au classement de la seconde phase, Roulers (12 points) fait un bond en avant. Le club flandrien se hisse en 4e position avec l’Union Saint-Gilloise, qui tentera d’oublier son élimination en Coupe de Belgique face à Lommel, la lanterne rouge (7 points) samedi à 17 heures.

A 20h30, Malines, leader du classement général (49 points), tentera de prendre également la première place de la tranche en battant Westerlo. En effet, les Malinois comptent le même nombre de points (19) mais un but de moins que le Beerschot-Wilrijk, qui se déplace à Tubize dimanche à 16 heures. Septièmes au général (23 points), les Brabançons Wallons occupent la 3e position au classement de la tranche (14).

Source: Belga