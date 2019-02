Pieters perd la tête en Arabie Saoudite après le 2e tour, Detry, Colsaerts passent le cut

Leader après le premier tour la veille grâce à une carte de 63, Thomas Pieters a du compter 74 coups pour terminer son deuxième parcours au Saudi International, nouvelle épreuve du Tour européen de golf dotée de 3.500.000 dollars, vendredi, sur les greens du Royal Greens CC à King Abdullah Economic City, en Arabie saoudite. Avec un total de 137, Thomas Pieters replonge au 18e rang. L’Anversois, 27 ans, a inscrit 3 birdies, mais sept bogeys sur sa carte. L’Américain Dustin Johnson, avec une carte de 61 vendredi, occupe seul la tête au classement général avec un total de 129, à onze sous le par.

Thomas Detry et Nicolas Colsaerts poursuivent eux aussi leur parcours en franchissant le cut. Thomas Detry a rentré une deuxième carte de 70, dans le par avec 3 birdies et 3 bogeys, pour totaliser 138 coups et figurer à la 33e place. Nicolas Colsaerts a réussi le même score (avec deux birdies et deux bogeys) vendredi pour totaliser lui 140 coups et occuper le 58e rang.

– Classemnet à l’issue du 2e tour (par 70):

1. Dustin Johnson (USA) 129=68-61 -11

2. Haoting Li (Chn) 132=67-65

. Zander Lombard (AfS) 132=65-67

4. Scott Hend (Aus) 133=70-63

. Frabrizio Zanotti (Par) 133=67-66

6. Alexander Levy (Fra) 134=69-65

. Ryan Fox (N-Z) 134=67-67

. Richard Sterne (AfS) 134=66-68

. Chris Paisley (Ang) 134=66-68

10. Ian Poulter (Ang) 135=68-67

. Jake McLeod (Aus) 135=65-70

…

18. Thomas Pieters (BEL) 137=63-74

33. Thomas Detry (BEL) 138=68-70

58. Nicolas Colsaerts (BEL) 140=70-70

Source: Belga