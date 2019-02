Nuages bas, brume et brouillard vendredi en matinée

Le temps sera généralement sec à une petite ondée près vendredi matin, mais des nuages bas, de la brume ou du brouillard pourront se former en de nombreux endroits, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Le ciel restera ensuite partiellement à très nuageux, avec risque d’une petite averse locale. Les nuages bas seront parfois tenaces en Ardenne. Il fera cependant plus doux avec des maxima de 1 à 6 degrés. Le vent sera faible à modéré, généralement de secteur sud à sud-est. Vendredi soir et durant la nuit, le ciel sera toujours généralement nuageux, avec possibilité d’une faible averse ou éventuellement de neige fondante. En seconde partie de nuit, dans la moitié sud-est du pays, un risque de neige fondante et, plus tard, de neige, pouvant à nouveau occasionner une accumulation de quelques centimètres au sol, n’est pas exclu. Les minima seront compris entre -1 et +2 degrés, sous un vent faible, à modéré dans le nord-ouest du pays, de secteur nord-est ou de direction variable.

Samedi, quelques précipitations hivernales, surtout dans le sud-est du pays, sont à prévoir. Ailleurs, il fera souvent sec mais nuageux.

Dimanche, le temps sera généralement sec avec des éclaircies mais de la grisaille pourrait persister en Haute Belgique.

Durant le week-end, les maxima se situeront entre 1 et 6 degrés avec de faibles gelées nocturnes.

Source: Belga