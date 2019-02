Manchester United a confirmé vendredi le départ de Marouane Fellaini pour la Chine. Le Diable Rouge va s’engager avec le Shandong Luneng Taishan FC. Fellaini évoluait à Old Trafford depuis août 2013. Il a disputé 177 rencontres sous le maillot des ‘Red Devils’, marquant 22 buts et délivrant 12 passes décisives.

Fellaini a remporté quatre trophées avec Manchester United: la FA Cup et la Community Shield en 2016 et la Coupe de la Ligue et l’Europa League en 2017.

Source: Belga