L’Onu réclame un accès humanitaire dans l’est de la Syrie

L’Onu a réclamé un accès humanitaire dans l’est de la Syrie pour venir en aide aux déplacés fuyant l’enclave de Hajine, dernière poche du groupe État islamique (EI) dans la province de Deir Ezzor. Il y a deux semaines, « les acteurs humanitaires ont collectivement demandé aux forces qui contrôlent la zone », à savoir « les Forces démocratiques syriennes » (FDS) soutenues par Washington, « de désigner un site de transit sur la route de Al-Hol afin qu’une assistance vitale puisse être fournie » à ces personnes, a déclaré vendredi un porte-parole du Haut-Commissariat de l’Onu pour les réfugiés (HCR), Andrej Mahecic. Mais « la demande reste sans réponse », a-t-il déploré.

Avec le soutien d’une coalition internationale emmenée par Washington, les combattants kurdes et arabes des FDS ont lancé en septembre une offensive contre l’ultime bastion de l’EI dans l’est du pays. Ils ont conquis l’immense majorité du secteur, poussant les djihadistes dans leurs derniers retranchements. Ces dernières semaines, des milliers de personnes ont fui les hostilités.

Depuis l’escalade des combats à Hajine début décembre, plus de 23.000 personnes ont fui vers Al-Hol, dont « plus de 10.000 au cours de la semaine dernière », parfois après avoir passé plusieurs nuits dans le désert, exposées à des conditions climatiques difficiles, sans eau ni nourriture, selon le HCR. Les conditions sont telles qu’au moins 29 enfants sont morts en deux mois, principalement d’hypothermie, alors que leurs familles fuyaient Hajine, selon l’ONU. La majorité des déplacés sont des femmes et des enfants. « Beaucoup d’autres sont attendues », mais les familles qui ont réussi à échapper aux combats disent que l’EI empêche les civils de quitter Hajine, a averti le porte-parole du HCR.

