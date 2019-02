Liverpool prête Lazar Markovic (ex-Anderlecht) à Fulham

L’attaquant serbe Lazar Markovic est prêté par Liverpool à Fulham jusqu’à la fin de la saison, a indiqué le club londonien jeudi soir. L’ailier de 24 ans avait été prêté par les Reds à Anderlecht la saison dernière. Retourné en Angleterre en juin, il avait failli revenir au Parc Astrid l’été dernier mais le transfert n’avait pu se faire. Depuis le début de saison, Markovic n’a joué que deux matches avec Liverpool. Il espère se relancer à Craven Cottage, où il retrouvera un autre ancien Anderlechtois, son compatriote Aleksandar Mitrovic, qu’il avait déjà eu comme coéquipier au Partizan Belgrade.

C’est au Partizan Belgrade que Markovic a débuté sa carrière. Il a ensuite été transféré à Benfica en juillet 2013. Un an plus tard, il était recruté par Liverpool. Les ‘Reds’ l’ont prêté successivement à Fenerbahce (2015-2016), au Sporting Portugal (2016-janvier 2017), à Hull City (janvier-juin 2017) et Anderlecht (janvier-juin 2018). Markovic compte 22 sélections et 3 buts avec l’équipe nationale serbe.

Fulham, actuellement relégable, est 19e et avant-dernier de la Premier League avec 17 points en 24 matches. Les Cottagers se rendront à Crystal Palace, le nouveau club de Michy Batshuayi, samedi pour le compte de la 25e journée de championnat.

Source: Belga