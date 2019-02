Les Red Panthers décrochent leur 1er succès en Pro League: 0-1 en Nouvelle-Zélande

L’équipe nationale dames de hockey a remporté sur le fil son premier match de Hockey Pro League, vendredi à Auckland (N-Z). Pour leur 2e duel de la compétition, les Red Panthers se sont en effet imposées sur le score de 0-1 devant la Nouvelle-Zélande, 6e nation mondiale au ranking FIH. Samedi dernier, les joueuses de Niels Thijssen, qui possèdent le classement mondial le plus bas (FIH 13) des neuf nations engagées dans cette nouvelle compétiton internationale, s’étaient inclinées 2-0 devant l’Argentine (FIH-4) dans le match d’ouverture. Les Belges ont dominé le 1er et dernier quart-temps, mais ont dû attendre la dernière minute et une déviation de Jill Boon sur un assist d’Alix Guerniers pour empocher les trois points.

Plus tard dans la journée (07h00 belge), l’équipe masculine jouera son 3e match de la compétition en défiant également les Néo-Zélandais (FIH-8), sur le même terrain d’Auckland. Précédemment, les Red Lions, champions du monde et premiers mondiaux, ont partagé en Espagne (2-2) avant de passer à côté du point de bonus lors de la séance de shoot-out lors de la première journée et se sont méritoirement imposés 2-4 en Argentine, samedi dernier.

Red Lions et Red Panthers clôtureront leur tournée océanienne dimanche par un dernier déplacement en Australie.

