Les Belges à l’étranger – Michy Batshuayi est prêté à Crystal Palace jusqu’au terme de la saison

Michy Batshuayi terminera la saison à Crystal Palace. C’est ce que le club londonien a annoncé jeudi en toute fin de mercato. Il sera ainsi l’équipier d’un autre attaquant belge, Christian Benteke. Batshuayi avait commencé la saison à Valence, où il avait été prêté par Chelsea. Son séjour en Espagne ne s’est pas déroulé comme prévu. Les deux clubs ont mis un terme au prêt jeudi. Crystal Palace a trouvé un accord avec Chelsea alors que le mercato touchait à sa fin.

Batshuayi, 25 ans, a également porté le maillot du Standard, de l’Olympique Marseille et du Borussia Dortmund.

« C’est une recrue fantastique pour Crystal Palace », a déclaré Steve Parish, président du club. « Michy est un joueur que nous admirons depuis longtemps, je suis ravi de pouvoir enfin le voir enfiler le maillot rouge et bleu. C’est un ajout magnifique pour l’équipe. »

Crystal Palace est 15e de la Premier League avec 23 points, 4 de plus que le premier relégué, Cardiff. Avec 24 buts marqués en 23 rencontres, Crystal Palace possède l’une des attaques les moins prolifiques du championnat. Seuls trois clubs ont inscrit moins de buts.

Source: Belga