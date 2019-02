L’appel de Malines pas entendu, Mera suspendu 3 matches, De Smet (Roulers) sanctionné de 2

Malines n’a pas obtenu gain de cause dans son appel de la suspension de son joueur German Mera. La chambre d’appel de la Commission des litiges de l’Union belge de football (URBSFA) a en effet confirmé vendredi une sanction de trois matches (et 1.500 euros d’amende) pour le défenseur colombien. Samedi dernier, en championnat de Proximus League, German Mera avait été exclu pour avoir frappé Joren Dom au visage à un quart d’heure de la fin du duel au Beerschot Wilrijk (0-0). Le parquet avait requis quatre matches de suspension mais le passé disciplinaire vierge du joueur avait joué en sa faveur.

Il avait pu jouer le soir même en Coupe de Belgique sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (1-2), la sanction n’étant effective qu’à partir de mercredi. Malines avait interjeté appel, mais il n’a pas été entendu. German Mera manquera les duels de Proximus League face à Westerlo le 2 février, contre OH Louvain le 9 février et à Tubize le 15 février.

Toujours en appel, Roulers a vu la suspension de son joueur Stijn De Smet réduite de trois à deux semaines (assortie de 1.000 euros d’amende). Stijn De Smet avait été l’auteur d’un tacle dangereux sur Tom Van Hyfte le 12 janvier, lors du match de Proximus League contre Beerschot-Wilrijk (1-2). L’arbitre Erwin Blank ne l’avait pas puni mais la commission de review avait décidé de faire poursuivre le joueur.

Initialement sanctionné de trois journées de suspension (et 1.500 euros d’amende) par la Commission des litiges, le médian de Roulers avait décidé d’aller en appel de cette décision. Stijn De Smet sera absent pour le déplacement de ce vendredi soir à OH Louvain et la venue de Lommel le 9 février.

Source: Belga