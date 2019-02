La légende américaine Lindsey Vonn annonce sa retraite à l’issue des championnats du monde

L’Américaine Lindsey Vonn, 34 ans, a annoncé qu’elle allait se retirer du circuit à l’issue des championnats du monde de ski alpin, qui se déroule 5 au 17 février à Are en Suède. « C’est la décision la plus difficile de ma carrière », a expliqué la légende du ski alpin dans une longue lettre postée sur les réseaux sociaux. « Mais j’ai accepté le fait de ne plus continuer à skier en compétition. Je ferai la descente et le slalom géant à Are et ce seront les dernières courses de ma carrière. »

Championne olympique à Vancouver en descente en 2010, Lindsey Vonn a décroché trois médailles olympiques, trusté deux titres de championne du monde (pour 7 médailles mondiales) et conquis la bagatelle de 82 victoires en Coupe du monde.

Source: Belga