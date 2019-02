Jupiler Pro League – Bolasie rejoint Anderlecht, qui prête Dauda à Vitesse

Anderlecht a annoncé jeudi l’arrivée de l’attaquant congolais Yannick Bolasie. L’attaquant est prêté pour six mois par Everton. Né en France, Bolasie, 29 ans, a débuté sa carrière à Rushden & Diamonds. Il a ensuite rejoint le club maltais de Floriana FC en 2007. Il est retourné en Angleterre un an plus tard, à Plymouth Argyle. Après deux prêts à Barnet FC, Bolasie a rejoint Bristol City en 2011. Il a été recruté par Crystal Palace en 2012. Après quatre ans, l’attaquant a été transféré à Everton en 2016. Les ‘Toffees’ l’ont prêté au début de la saison à Aston Villa. Après 2 buts en 21 matchs, Bolasie est retourné à Everton, qui le prête cette fois à Anderlecht.

« Nous sommes très heureux de l’arrivée de Yannick Bolasie », a déclaré Michael Verschueren, le directeur sportif des Mauve et Blanc. « Ses qualités sont indiscutables. Nous sommes convaincus qu’il constituera une grosse plus-value pour le reste de la saison. »

Anderlecht a également annoncé le départ Mohammed Dauda, qui est prêté avec option d’achat à Vitesse Arnhem.

Source: Belga