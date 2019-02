Jeudis pour le climat – Un homme interpellé pour attentat à la pudeur lors de la manifestation de jeudi

La police a constaté qu’un individu filmait des jeunes filles lors de la manifestation pour le climat jeudi à Bruxelles, et qu’il adoptait un comportement sexuel envers elles, a informé vendredi le parquet de Bruxelles. Le suspect, B.H., un homme âgé de 44 ans, a été interpellé et placé sous mandat d’arrêt. Le parquet a ouvert une information judiciaire du chef d’attentat à la pudeur envers mineurs. « Ce 31 janvier 2019, des policiers en civil de la zone de police Bruxelles-Nord étaient présents lors de la manifestation pour le climat afin de sécuriser cette dernière. Ils ont eu l’attention attirée par un homme se rapprochant de plusieurs jeunes filles. Ce dernier a été observé en train de filmer celles-ci et d’adopter un comportement sexuel envers elles. Il a été interpellé en flagrant délit », a relaté le parquet de Bruxelles.

« Une information judiciaire a été ouverte du chef d’attentat à la pudeur envers mineurs et l’intéressé a été privé de sa liberté. Il a été mis à disposition du procureur du roi ce 1er février 2019, lequel prendra une décision dans la journée. En outre, plusieurs gsm ainsi que des ordinateurs pouvant contenir certaines images à caractère sexuel ont été saisis à son domicile », a indiqué le parquet. « A ce stade, il n’y a pas encore de victimes identifiées. L’enquête se poursuit également en vue de leur identification. »

Source: Belga