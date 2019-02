ITF Midland: Yanina Wickmayer en demi-finales du double

Associée à l’Américaine Christina McHale, Yanina Wickmayer s’est hissée en quarts de finale du double au tournoi de tennis sur surface dure de Midland, une épreuve du circuit ITF dotée de 100.000 dollars, aux Etats-Unis. Yanina Wickmayer et Christina McHale, formant la 3e paire tête de série, ont pris la mesure jeudi en quarts de finale de la Canadienne Katherine Sebov et la Néerlandaise Rosalie Van der Hoek sur le score de 6-4, 4-6 et 10/4 au super jeu décisif. Pour se hisser en finale, le duo belgo-américain devra écarter de sa route vendredi la Bélarusse Olga Govortsova et la Russe Valeria Savinykh.

Dans l’épreuve du simple, Yanina Wickmayer (N.6), 29 ans, 136e joueuse du monde, s’était qualifiée pour les quarts de finale en battant la jeune Américaine de 18 ans, Ann Li (WTA 295), issue des qualifications, en trois sets: 4-6, 6-3, 6-2. Yanina Wickmayer affrontera l’Américaine Robin Anderson (WTA 283), 25 ans, vendredi pour tenter de rejoindre les demi-finales.

Source: Belga