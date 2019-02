Ismaël Debjani réussit le temps limite pour l’Euro en salle sur 1.500m

Ismaël Debjani a réussi le temps de qualification pour l’Euro d’athlétisme en salle de Glasgow (1er-3 mars) sur 1.500m, vendredi, au meeting de l’Eure, à Val-de-Reuil (France). Debjani s’est classé deuxième de l’épreuve en 3:41.00, 89 centièmes sous le minima requis (3:41.89). Cette performance est d’autant plus remarquable que Debjani disputait, à 28 ans, la première course en salle de sa carrière. Il détient le record de Belgique du 1.500m en plein air (3:33.70).

Vendredi, Debjani n’a été devancé que le Français Samir Dahmani (3:40.99).

Debjani est le premier Belge à décrocher son ticket dans une épreuve individuelle pour Glasgow. Les relais 4x400m messieurs et dames sont qualifiés automatiquement grâce à leurs prestations de l’été dernier.

Eline Berings a tenté de se qualifier vendredi sur 60m haies au meeting ISTAF à Berlin, mais elle a été disqualifiée après un faux départ. La semaine dernière, à Dortmund, elle avait couru en 8.10 alors que le minima est de 8.09.

Source: Belga