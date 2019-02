Iran: début des cérémonies du 40e anniversaire de la Révolution

Drapeaux vert blanc et rouge à la main, des milliers de personnes sont rassemblées vendredi matin au mausolée de l’Imam-Khomeiny à Téhéran pour le lancement officiel des cérémonies marquant le 40e anniversaire de la Révolution islamique. Comme chaque année, les célébrations ont commencé à 9h33 locales (7h03 HB), l’heure du retour, le 1er février 1979 après plus de 14 ans d’exil, de l’ayatollah Rouhollah Khomeiny, père de la Révolution et premier guide de la République islamique d’Iran.

« Iran, demeure de l’espoir, notre guide [est] le guide des hommes libres », a entonné un chœur masculin sur un air grave. « Grâce au velayat [« le gouvernement du juriste musulman », modèle politique théorisé par Khomeiny, NDLR], nous sommes vivants et nous perdurons ».

L’immense salle hypostyle (au plafond supporté par des colonnes) abritant la châsse de Khomeiny, est pleine d’une assistance d’origine variée: clercs chiites, civils, hommes et femmes -ces dernières essentiellement en tchador-, militaires…

Assis sur une estrade, l’ayatollah Ahmad Jannati, un des hiérarques du système, s’adresse à la foule en reprenant les anathèmes classiques contre les États-Unis. « Maudits soient ceux qui pensent à tort que nous ne pouvons pas diriger ce pays sans l’aide des États-Unis », lance le clerc nonagénaire en secouant en l’air sa main gauche. « La puissance de l’Amérique est sur le déclin, nous n’avons pas peur de l’Amérique », ajoute l’ayatollah, qui préside l’Assemblée des experts, institution chargée entre autre de nommer le guide suprême.

En Iran, le 1er février marque le premier jour de la « décade de l’Aube », la période de 10 jours entre le retour de Khomeiny et la victoire finale de la révolution, le 11 février 1979 (le 22 du mois de bahman 1357 selon le calendrier iranien).

