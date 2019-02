Internet: le gouvernement veut accorder le haut débit à tous les foyers

Le gouvernement veut régler d’ici deux ans le problème des 23.000 foyers belges qui n’ont pas accès à une connexion internet à haut débit, que ce soit par une connexion fixe ou mobile, a annoncé le ministre des Télécommunications, Philippe De Backer. Un arrêté royal a été pris pour accorder durant dix ans aux opérateurs une réduction de 80% des droits qu’ils paient pour les liaisons montantes. De ce fait, ils seront incités à investir dans les 23 zones encore non- ou mal desservies.

« De nos jours, on se lève et on va dormir avec nos smartphones. Les smartphones, les applications et d’autres applications numériques nous rendent la vie plus facile. Mais ce n’est possible que moyennant une bonne connexion partout et à tout moment. Je veux donc supprimer les derniers angles morts, ce qui stimulera aussi les entrepreneurs dans notre économie numérique et l’e-commerce », a expliqué le ministre.

