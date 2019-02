Intempéries – L’IRM lance un avertissement neige à partir de ce samedi minuit

Dans la nuit de vendredi à samedi et durant la journée de samedi, une zone pluvio-neigeuse déterminera notre temps avec de la neige en Ardenne et généralement de la pluie dans les autres région, annonce l’IRM. L’Institut Royal Météorologique émet dès lors un avertissement jaune pour neige et conditions glissantes. L’avertissement entrera en vigueur samedi à minuit et restera valable tout la journée jusqu’à 22h00. Toutes les provinces sont concernées, à l’exception de la Flandre occidentale.

Samedi, les températures seront proches de 0 degré ou légèrement positives dans la plupart des régions avec des chutes de neige ou de neige fondante. A l’exception de la région côtière, une couche de quelques centimètres pourra temporairement se former.

Source: Belga