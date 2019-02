Coupe Davis – Arthur De Greef a été « surpris par le niveau » de Thiago Monteiro

Arthur De Greef (ATP 202) a été battu 6-3, 6-2 par le Brésilien Thiago Monteiro, 107e joueur du monde, vendredi à Uberlândia, dans le premier match du duel de qualification pour la phase finale de la Coupe Davis de tennis entre le Brésil et la Belgique. « J’ai été très surpris par le niveau de Monteiro, il a joué de manière incroyable », a confié De Greef après la rencontre. « Je savais qu’il allait être fort, car c’est un joueur qui, quand il est en confiance, a un niveau bien meilleur que quand il n’a pas de victoire derrière lui », a expliqué De Greef à propos de son adversaire, récent vainqueur du Challenger de Punta del Est. « Mais j’ai été surpris par son niveau, qui était vraiment très élevé. Sa balle était très très lourde. Au niveau du service et du coup droit, c’était impressionnant. Il a été bien meilleur que moi. »

De Greef a perdu d’emblée son service, se retrouvant rapidement mené 3-0. « J’ai été surpris par son niveau d’entrée. Cela m’a un peu tendu d’entrée de jeu, quand j’ai resenti la lourdeur de sa frappe. Je n’ai pas vraiment eu de solution, il était tout simplement beaucoup plus fort que moi. »

Source: Belga