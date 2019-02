Cérémonie 2019 des Machins du cinéma belge – « Le Machin de la première réplique » va à une tirade de Bouli Lanners

La 8e cérémonie des Machins du cinéma belge s’est déroulée, vendredi soir, à la Bodega à Molenbeek-Saint-Jean. Au total, 5 prix ont été décernés pour récompenser, de manière décalée, les petites mains de la production cinématographique. Le Machin de la première réplique a été remis à Bouli Lanners pour sa réplique « C’est bien, je vois qu’il y a beaucoup plus de monde à son enterrement qu’à notre mariage » dans la comédie « Troisièmes noces ». Cette phrase était en compétition avec « Je la mets où je veux. T’en veux encore ? Vas-y prends le chargeur ! » dans le film « Laissez bronzer les cadavres », « On va devoir se séparer de Jean-Luc », dans « Nos batailles », « Mmmmmmm Mmmm » dans le court métrage « La grande vacance », « Alors vous avez déjà fait des enfants à 4 femmes différentes », dans le documentaire « Ni juge ni soumise » et « Savez-vous ce qu’il va se passer dimanche prochain ? », dans le court métrage de fiction « D’un château l’autre ».

Le Machin du super papa a été décerné à François Damiens pour son éducation particulière dans « Mon ket ».

Le Machin du Recyclage est revenu à Yves Hinant et Jean Libon pour le recyclage de leur propre émission télé « Ni juge ni soumise ».

Le Machin du tout petit métier du cinéma, pour une réalisatrice de long métrage de fiction qui sort en salle, est allé à Amélie Van Elmbt pour le film « Drôle de père ».

Le Love Machin Coïtus Interruptus est revenu au documentaire « La grand-messe ».

Source: Belga