Asile et migration – Des ONG jugent les gouvernements de l’UE « complices » de la « tragédie » des migrants

Oxfam et 53 autres ONG ont accusé vendredi les gouvernements de l’Union européenne de « complicité » dans la « tragédie » des migrants qui empruntent la route maritime entre l’Italie et la Libye et les ont appelés à soutenir les opérations de sauvetage et à cesser de renvoyer les migrants vers la Libye. En 2017, l’Italie et la Libye signaient, avec l’appui de l’UE, un accord pour parvenir à endiguer les flux migratoires d’Afrique du Nord vers l’Italie: Rome et l’UE se chargeant de soutenir les gardes-côtes libyens, la Libye d’empêcher les personnes quittant ses côtes de se rendre en Europe.

Or en deux ans, « plus de 5.300 femmes, hommes et enfants ont péri en Méditerranée », s’émeuvent les organisations humanitaires dans une lettre ouverte.

Et, d’après elles, les gouvernements de l’UE sont devenus « complices de la tragédie qui se déroule sous leurs yeux », car ils « nient les droits fondamentaux de personnes en exil en aggravant le danger qu’elles rencontrent déjà en mer, en les renvoyant en Libye ».

Dans leur texte, les ONG se font l’écho des récits de migrants détenus en Libye dans des conditions effroyables. « Beaucoup sont maltraités avant d’être vendus à des groupes armés ou en tant qu’esclaves », expliquent Jon Cerezo, responsable de campagne humanitaire à Oxfam France, cité dans un communiqué de l’ONG.

Les organisations humanitaires appellent les gouvernements de l’UE à « arrêter de renvoyer les personnes secourues en mer en Libye ». Elles exigent en outre que ces gouvernements soutiennent « les opérations de recherche et sauvetage et veiller à ce que les personnes sauvées en mer puissent arriver en toute sécurité et sans retard en Europe ».

source: Belga